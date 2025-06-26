Свердловский боец СВО вернулся с фронта после семейной трагедии

Военнослужащий из Свердловской области, выполняющий задачи в зоне проведения специальной военной операции, был срочно возвращен с передовой в связи с трагической гибелью его матери Галины Осиповой (68 лет) и отчима Виктора Шутова (66 лет). По информации источника, близкого к семье, причиной их смерти стал взрыв бытового газа в городе Ивдель. Инцидент произошел в их квартире, расположенной в многоквартирном доме по улице Карла Маркса, передает издание URA.RU.

«Он пока в шоковом состоянии, но держится. Командование оказывает ему необходимую помощь с оформлением документов, чтобы он смог вовремя прибыть на похороны своих близких», — поделился информацией источник.

Взрыв в пятиэтажном доме произошел ночью 26 июня, что повлекло за собой эвакуацию 30 жильцов, включая восьмерых детей. Прокуратура начала расследование обстоятельств взрыва, предварительной причиной которого называют газовые баллоны.

В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, а следственные органы занимаются выяснением всех деталей произошедшей трагедии. Региональные власти взяли ситуацию под свой контроль.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Карелии вернулся с фронта и заживо сгорел в своем доме.