Свидание-ловушка: 14-летнюю девочку использовали для вымогательства полмиллиона рублей в Саранске

В Саранске силовики пресекли деятельность преступной группы, использовавшей в своих целях несовершеннолетнюю. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», трое мужчин в возрасте 28, 31 и 45 лет организовали изощренную схему вымогательства.

По информации следствия, злоумышленники нацелились на 42-летнего жителя города, планируя похитить у него полмиллиона рублей. Для реализации плана они привлекли 14-летнюю девочку. Подросток заманила потерпевшего на свидание в одну из городских саун.

В заранее выбранный момент туда ворвались сообщники, которые представились сотрудниками полиции. Под предлогом возбуждения уголовного дела за развратные действия с несовершеннолетней они потребовали от мужчины крупную сумму.

Правоохранительные органы оперативно отработали информацию о преступлении. Все трое подозреваемых были задержаны в кратчайшие сроки после инцидента.

