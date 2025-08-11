Священник Островский оценил призывы «жахнуть» ядерным оружием

В эфире радио Sputnik священник Павел Островский резко раскритиковал радикальные призывы некоторых верующих к применению ядерного оружия. По его словам, подобные заявления прямо противоречат фундаментальной христианской заповеди о любви к ближнему, ведь даже единичный ядерный удар приведет к массовой гибели мирного населения.

Священнослужитель подчеркнул, что разумные люди во всем мире, включая политиков и общественных деятелей, единодушно отвергают саму возможность ядерного конфликта.

По его мнению, отдельные личности, прикрывающиеся православием и жаждущие Армагеддона, на самом деле дискредитируют христианские ценности. Позиция церкви в этом вопросе остается неизменной — христианство проповедует мир и сохранение жизни, а не разрушение.

Ранее сообщалось, что США могли доставить в Великобританию не менее 20 ядерных бомб.