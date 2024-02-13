Свыше 10 тонн рыбной продукции изъяли правоохранители из подпольного цеха в Подмосковье
Фото: [«МВД Медиа»]
Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции в Подмосковье. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Злоумышленники нелегально приобретали красную икру и рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу России. Продукция перерабатывалась в антисанитарных условиях и реализовывалась в столице.
Полицейские провели закупку в одной из торговых точек на северо-востоке Москвы. Продукцию направили на исследование. Специалисты подтвердили, что это был русский осетр, который могли добыть браконьерским путем. Кроме того, у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие легальность товара, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе обысков правоохранители изъяли свыше пяти тонн рыбы и столько же красной икры.
Ранее сообщалось, что из нелегального цеха в Ленинском округе Подмосковья изъяли более тонны осетровых.