Свыше 10 тонн рыбной продукции изъяли правоохранители из подпольного цеха в Подмосковье

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции в Подмосковье. Об этом сообщает «МВД Медиа» .

Злоумышленники нелегально приобретали красную икру и рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу России. Продукция перерабатывалась в антисанитарных условиях и реализовывалась в столице.

Полицейские провели закупку в одной из торговых точек на северо-востоке Москвы. Продукцию направили на исследование. Специалисты подтвердили, что это был русский осетр, который могли добыть браконьерским путем. Кроме того, у продавцов отсутствовали документы, подтверждающие легальность товара, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе обысков правоохранители изъяли свыше пяти тонн рыбы и столько же красной икры.

Ранее сообщалось, что из нелегального цеха в Ленинском округе Подмосковья изъяли более тонны осетровых.