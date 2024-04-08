Свыше 10 тыс обращений, адресованных службе газа, поступает на номер 112 в Подмосковье каждый месяц

Операторы подмосковной Системы-112 каждый месяц принимают свыше десяти тысяч вызовов, адресованных службе газа, сообщили в ведомстве.

Число таких обращений увеличивается осенью и зимой, когда газовое оборудование используется более активно. Газ — это повышенная опасность. Его взрыв может привести к непоправимым последствиям, напомнили в пресс-службе Системы-112.

В случае ЧП на место незамедлительно отправляется бригада аварийной газовой службы. Заявитель может отследить маршрут ее передвижения в приложении «112 МО».

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении запаха газа нужно сразу же обращаться в региональную службу спасения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных машин.