Свыше 10 тыс обращений, адресованных службе газа, поступает на номер 112 в Подмосковье каждый месяц
Фото: [пресс-служба Системы-112 МО]
Операторы подмосковной Системы-112 каждый месяц принимают свыше десяти тысяч вызовов, адресованных службе газа, сообщили в ведомстве.
Число таких обращений увеличивается осенью и зимой, когда газовое оборудование используется более активно. Газ — это повышенная опасность. Его взрыв может привести к непоправимым последствиям, напомнили в пресс-службе Системы-112.
В случае ЧП на место незамедлительно отправляется бригада аварийной газовой службы. Заявитель может отследить маршрут ее передвижения в приложении «112 МО».
Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении запаха газа нужно сразу же обращаться в региональную службу спасения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных машин.