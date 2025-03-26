Свыше 11 тыс. киберпреступлений зафиксировано в Нижегородской области за год

В прошедшем году в Нижегородской области было зарегистрировано свыше 11,5 тыс. преступлений, совершенных с применением информационных технологий. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД России.

Уточняется, что злоумышленниками применялись различные методы: мобильная связь (более 6,4 тыс. случаев), расчетные пластиковые карты (свыше 1,7 тыс. случаев), компьютерная техника (более полтысячи случаев) и программные средства (около 340 случаев).

Отмечается, что самую большую долю среди киберпреступлений составляют мошенничества – почти 53% от общего количества. Далее следуют преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков (примерно 18%), кражи (более 12%) и преступления в сфере компьютерной информации (почти 11%).

Добавляется, что общий материальный ущерб в Нижегородской области от киберпреступлений за год составил около четырех миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что киберпреступления составляют более трети совершаемых преступлений.