Житель Подмосковья украл полмиллиона рублей у 11 человек по видом продажи мебели на заказ

В Москве задержали 33-летнего жителя Подмосковья, который под видом продажи мебели на заказ похитил свыше 500 тысяч рублей у одиннадцати человек. Об этом со ссылкой на столичный главк МВД сообщило Агентство «Москва» .

Объявления о несуществующих услугах злоумышленник размещал в Сети. Потерпевшие связывались с ним по телефону, в назначенный день он приходил домой к жертвам обмана, чтобы рассчитать конечную стоимость работ по проектировке и изготовлению мебели, а также заключить договоры.

В качестве предоплаты задержанный брал до 60 процентов от общей суммы — от 20 до 140 тысяч рублей. После этого мужчина просто переставал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Известно также, что похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Ранее сообщалось, что лже-бизнесмен из Подольска обманул свою девятнадцатилетнюю знакомую более чем на 100 тысяч рублей.