Свыше 12 тысяч километров дорог обработали от гололедицы в Подмосковье

В работах задействовано свыше 1,2 тысячи единиц техники и более тысячи рабочих. В первую очередь от гололедицы обрабатывают проезжую часть на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, а также подходы к остановкам.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на съездах и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. По возможности, указали в областном Минтрансе, лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Красногорске откроют два путепровода.