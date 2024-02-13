Свыше 12 тысяч километров дорог обработали от гололедицы в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства транспорта Московской области]
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия ледяного дождя. Проведена противогололедная обработка 12,5 тысячи километров дорог, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В работах задействовано свыше 1,2 тысячи единиц техники и более тысячи рабочих. В первую очередь от гололедицы обрабатывают проезжую часть на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, а также подходы к остановкам.
Автомобилистов призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на съездах и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. По возможности, указали в областном Минтрансе, лучше отказаться от поездок на личном транспорте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Красногорске откроют два путепровода.