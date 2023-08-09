Свыше 1,3 миллиона цифровых проверок школ и детсадов провели в Подмосковье с начала года

Более 1,37 миллиона цифровых проверок школ и детских садов провели в Подмосковье с начала года, сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Чистоту и порядок на территориях образовательных и дошкольных учреждений контролируют с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Ежедневно такие онлайн-инспекции проводятся в более чем 3,7 тысячи школ.

«Цифровой контроль ведется, чтобы территории школ и детских садов в регионе были безопасными и комфортными для детей», — подчеркнула министр.

В приложении «Проверки Подмосковья» сотрудники детских садов и школ фиксируют качество уборки, исправность инвентаря, состояние входных групп и мусорных контейнеров. Результаты направляются сотруднику администрации муниципалитета. При выявлении недочетов он вернет задание на доработку.

В областном Мингосуправления отметили, что каждую неделю в регионе проводится порядка пятидесяти тысяч цифровых проверок. С начала текущего года городские округа выполнили 99,6 процента назначенных заданий.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом подмосковное Щелково. Глава региона отметил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский откроется к началу учебного года.