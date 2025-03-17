Свыше 1,3 тыс. раз обманули мошенники жителей Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области в минувшем году было зарегистрировано свыше 8,8 тыс. преступлений, связанных с мошенническими действиями, с начала этого года – уже более 1,3 тыс. преступлений. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что с начала этого года сотрудники правопорядка около 300 раз проводили встречи с трудовыми коллективами, чтобы рассказать о мошеннических схемах. Участковые провели с жителями более 1,4 тыс. разъяснительных бесед, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних рассказали о том, как противостоять мошенникам, в 43 школах.

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