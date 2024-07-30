Свыше 1,5 тысячи обращений приняли психологи Системы-112 Подмосковья в этом году

Операторы-психологи Системы-112 Подмосковья с начала года приняли более 1,5 тысячи обращений, передает пресс-служба ведомства.

Главная задача таких специалистов — помочь успокоиться людям, попавшим в экстренную ситуацию. Психологи остаются на связи с заявителем до тех пор, пока на место не приедут оперативные службы.

Всего с момента образования Системы-112 Московской области операторы-психологи приняли и обработали порядка сорока тысяч вызовов.

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