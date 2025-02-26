Свыше 150 жителей Нижнего Новгорода получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

Свыше 150 человек получили выплаты за сообщения о пьяных водителях в Нижнем Новгороде в прошлом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что всего в минувшем году на горячую линию «112» поступило более тысячи сообщений о нетрезвых автомобилистах. Из общего количества подтвердились более 270 случаев.

Отмечается, что жители могут сообщить о водителе с признаками алкогольного или наркотического опьянения по номеру «112». Информация передается дежурному сотруднику Госавтоинспекции, который далее организует проверку с использованием информационных баз и системы уличного видеонаблюдения для отслеживания маршрута автомобиля. В случае если информация о пьяном за рулем подтверждается, то сообщившему о правонарушении полагается вознаграждение в размере двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области около 400 ДТП произошло из-за пьяных водителей в 2024 году.