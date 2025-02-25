В Нижегородской области около 400 ДТП произошло из-за пьяных водителей в 2024 году

Около 400 ДТП произошло в Нижегородской области по вине пьяных водителей в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Уточняется, что в результате аварий 80 человек погибли, еще 535 пострадали.

Отмечается, что в прошедшем году в результате рейдов было задержано свыше двух тысяч нетрезвых водителей., также с начала этого года сотрудники Госавтоинспекции провели 80 таких рейдов и выявили более 80 нарушителей, также зафиксировано 35 «пьяных» ДТП, в которых погиб один человек.

Добавляется, что в минувшем году поступило свыше 2,7 тыс. звонков о пьяных за рулем. Свыше половины автомобилей удалось найти, а в отношении более 600 водителей были составлены административные протоколы.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали о снижении числа ДТП на переездах МЖД.