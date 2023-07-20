Свыше 1,6 тысячи противопожарных патрулей провели в Подмосковье с начала лета

С начала лета в лесах Подмосковья провели свыше 1,6 тысячи противопожарных патрулей. Участие в них приняли более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Филимонов отметил, что представители органов местного самоуправления, общественных организаций и волонтеры выходят на совместные патрулирования с лесничими, когда класс пожарной опасности поднимается до третьего, четвертого или пятого. Во время таких рейдов обеспечивается стабильная лесопожарная обстановка и пресекаются нарушения правил пожарной безопасности.

Зампред правительства Подмосковья уточнил, что наибольшее количество патрулирований было проведено в пяти городских округах: Балашихе, Воскресенске, Щелкове, Павловском Посаде и Химках. Участие в контроле за пожарной обстановкой приняли свыше 1,8 тысячи представителей муниципальных администраций, более пятисот волонтеров и 1,2 тысячи общественников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что необходимо своевременно реагировать на все важные процессы, происходящие в регионе.