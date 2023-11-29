Свыше 180 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с апреля по ноябрь

Сто восемьдесят один природный пожар был ликвидирован в Подмосковье в этом году в период пожароопасного сезона, который продлился с 10 апреля по 15 ноября, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

К тушению возгораний в лесах в текущем году привлекали свыше 1,8 тысячи человек и более 800 единиц лесопожарной техники. Парламентарий добавил, что в этом году в регионе среднее время реагирования на возгорание сократилось на двадцать одну минуту — до пятидесяти четырех минут.

«Благодаря скорости реагирования, крупных ЧП в регионе не допущено, также не пострадали населенные пункты и объекты экономики», — указал Шапкин.

Все лесные пожары на территории Московской области в этом году, как и в прошлом, были ликвидированы в первые сутки. Основной причиной возгораний, отметил депутат, по-прежнему остается человеческий фактор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в рамках программы «100 прудов и озер» расчистили сто шестьдесят три водоема.