Свыше 180 подмосковных пляжей и мест отдыха у воды соответствуют нормативным требованиям

Инспекторы территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обследовали свыше 180 пляжей и мест отдыха у воды в регионе. Все они соответствуют нормативным требованиям, сообщила пресс-служба ведомства.

Пляжи и общественные зоны вблизи водоемов каждый день посещают свыше тысячи человек, отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям», — отметил он.

При обнаружении нарушений муниципалитеты должны устранить их в установленные сроки. Так, например, на набережной имени Д. И. Менделеева в Дубне были выявлены аварийные деревья и повреждения малых архитектурных форм, а на прибрежных территориях Сергиева Посада и Коломны обнаружили мусор. Эти недочеты уже устранены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустроят свыше 700 детских игровых комплексов.