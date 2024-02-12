Свыше 1,9 тысячи выездов по тревоге осуществили подмосковные росгвардейцы за неделю

Более 1,9 тысячи выездов по сигналам «Тревога» осуществили экипажи вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области за неделю, сообщила пресс-службе ведомства.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства правоохранители задержали свыше 750 человек.

Кроме того, росгвардейцы провели свыше 1,7 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия, изъяв из незаконного оборота более ста единиц оружия. Было составлено почти двести шестьдесят административных протоколов и аннулировано сорок шесть лицензий.

Уточняется, что за неделю на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи. Также подразделения росгвардейцев выполнили около двадцати задач по силовому сопровождению мероприятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии подмосковной прокуратуры.