Свыше 20 фишинговых сайтов заблокировано полицейскими в Нижегородской области

В Нижегородской области органами правопорядка проведено масштабное мероприятие по профилактике мошенничества. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

Уточняется, что было охвачено свыше 150 тыс. жителей.

Отмечается, что в течение десяти дней сотрудники практически всех подразделений размещали в соцсетях, домовых чатах и на прочих ресурсах полезную профилактическую информацию.

Добавляется, что в ходе мероприятия правоохранительными органами был обнаружен и заблокирован 21 фишинговый сайт, а также установлены факты незаконной реализации сим-карт без оформления договора на оказание услуг связи. Кроме того, полицейские провели разъяснительные беседы более чем с 90 потерпевшими по уголовным делам о мошенничестве.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, действующих от лица сотрудников Росфинмонторинга.