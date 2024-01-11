Свыше 20 ограждений типа «змейка» установят на железной дороге в Подмосковье в этом году

В этом году на железнодорожных переходах в Подмосковье установят более двадцати специальных ограждений типа «змейка», сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Такие ограждения появятся в тринадцати городских округах, в том числе в Пушкино, Солнечногорске, Дмитрове, Воскресенске, Щелково, Ступино, Люберцах и Коломне.

Ограждения установят в рамках комплекса мер по снижению смертности на железной дороге в Подмосковье. Помимо установки ограждений, в регионе также ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, проводят профилактические рейды и устанавливают камеры.

Жителям и гостям Московской области напомнили, что переходить железную дорогу можно только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Также нужно снимать наушники, капюшоны и не отвлекаться на телефоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Московской области.