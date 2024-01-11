Свыше 20 ограждений типа «змейка» установят на железной дороге в Подмосковье в этом году
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В этом году на железнодорожных переходах в Подмосковье установят более двадцати специальных ограждений типа «змейка», сообщила пресс-служба областного Минтранса.
Такие ограждения появятся в тринадцати городских округах, в том числе в Пушкино, Солнечногорске, Дмитрове, Воскресенске, Щелково, Ступино, Люберцах и Коломне.
Ограждения установят в рамках комплекса мер по снижению смертности на железной дороге в Подмосковье. Помимо установки ограждений, в регионе также ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, проводят профилактические рейды и устанавливают камеры.
Жителям и гостям Московской области напомнили, что переходить железную дорогу можно только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Также нужно снимать наушники, капюшоны и не отвлекаться на телефоны.
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