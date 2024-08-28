Свыше 200 грибников заблудились в подмосковных лесах в августе

В последний месяц лета в лесах Подмосковья заблудились свыше двухсот грибников, только тридцать из них нашли дорогу до дома самостоятельно, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Специалисты ведомства напомнили, что, отправляясь на «тихую охоту», с собой нужно брать не только нож и лукошко для грибов, но и сотовый телефон с полностью заряженным аккумулятором, воду и перекус, лекарства, а также свисток для подачи сигнала.

На лесные прогулки нужно выходить в яркой одежде, также проинформируйте родственников о планируемом маршруте и запоминайте ориентиры.

Ранее сообщалось, что 95-летняя жительница Подмосковья осталась ночевать в лесу, поскольку заблудилась во время сбора грибов.