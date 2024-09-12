Свыше 200 вражеских БПЛА уничтожили в России благодаря сигналам граждан в приложении «Радар.НФ»

Россияне могут сообщать о замеченных беспилотниках через приложение «Радар.НФ». Сервис был разработан общественным движением «Народный фронт».

Все поступившие через это приложение сигналы оперативно передаются в профильные подразделения ВКС РФ и в МЧС. Также через сервис можно сообщить о закладчиках, вооруженных людях и неизвестных, которые производят фото и видеосъемку важных объектов. Все эти функции доступны в разделе «Подозрительная активность».

Напомним, приложение «Радар.НФ» было запущено в августе прошлого года. Его уже скачали 575 тысяч россиян, в том числе почти 224 тысячи жителей Подмосковья.

За все это время через приложение поступило десять тысяч различных сигналов о потенциальной опасности, благодаря бдительности граждан было ликвидировано свыше 200 беспилотников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 10 сентября над территорией региона сбили не менее четырнадцати БПЛА.