Свыше 24 тысяч раз обратились за помощью жители Подмосковья через приложение «112 МО»

Жители Подмосковья в текущем году около четырех тысяч раз вызывали экстренные службы с помощью мобильного приложения Системы-112, сообщила пресс-служба ведомства.

Сервис «112 МО» был запущен в 2017 году, за это время через него поступило более двадцати четырех тысяч вызовов. Мобильное приложение позволяет вызвать помощь в «один клик». Также у пользователей, которые указали в «связанных контактах» номера своих близких, есть возможность вызвать экстренные службы и для них.

Кроме того, в мобильном приложении можно оформить «Европротокол», вызвать врача на дом. Также там есть интерактивная карта, на которой можно отследить перемещение вызванных на место бригады скорой помощи или службы газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность проведения выездных администраций в регионе.