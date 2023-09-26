Свыше 2,5 тысячи профилактических мероприятий провели инспекторы ГУСТ Подмосковья летом

Инспекторы ГУСТ летом провели в Подмосковье более 2,5 тысячи профилактических мероприятий, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

К профилактическим мероприятиям относятся консультации и предостережения. Они проводятся на регулярной основе. Так, в июне было проведено более 1,1 тысячи профилактических мероприятий по вопросам содержания территорий, в июле — свыше 700, в августе — более 750, из них почти 500 — в формате консультации.

«Предостережений в последней летний месяц вынесли 271, радует только то, то что нет предпринимателей или муниципалитетов, которые бы выделились количеством нарушений и предостережений», — отметила министр.

В Главном управлении содержания территорий напомнили, что юрлица и предприниматели могут напрямую обращаться к инспекторам ГУСТ, если требуется консультация или разъяснения по вопросам содержания территорий.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске.