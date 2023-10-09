Свыше 2,6 тысячи человек обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю

На горячую линию Службы помощи при ДТП регионального Центра безопасности дорожного движения за неделю обратились участники более 2,6 тысячи аварий.

Благодаря консультации работников горячей линии 257 человек оформили «Европротоколы». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Еще 957 человек получили помощь по оформлению дорожно-транспортных происшествий в Центрах помощи при ДТП, которых в Подмосковье пятнадцать. Они работают в том числе в Люберцах, Пушкино, Раменском, Балашихе, Истре, Солнечногорске, Мытищах, Королеве и Подольске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева в Раменском округе Подмосковья после реконструкции.