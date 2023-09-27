Свыше 260 километров лесных дорог прочистили и обустроили в Подмосковье с начала года

В подмосковных лесах продолжаются работы по противопожарному обустройству. Они начинаются в начале весны и заканчиваются до формирования устойчивого снежного покрова.

В рамках противопожарного обустройства специалисты расчистили и обустроили уже 261,17 километра лесных дорог, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«В рамках государственного задания в 2023 году в лесах региона необходимо провести комплекс мероприятий по эксплуатации лесных дорог общей протяженностью 283,7 километра», — уточнил он.

Лесные дороги обустраивают для обеспечения скорейшего проезда лесопожарной техники. Так, в полном объеме работы уже выполнены на территории двенадцати лесничеств, в том числе в Виноградовском, Клинском, Ступинском, Шатурском и Бородинском.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового лесопарка в Электростали.