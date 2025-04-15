Свыше 300 нарушений миграционного законодательства выявили в Нижегородской области

Органы правопорядка в Нижегородской области зафиксировали свыше 300 нарушений миграционного законодательства в рамках масштабной операции. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД России.

Уточняется, что в регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», которое направлено на обнаружение нарушений миграционного законодательства. Акция проходила с участием сотрудников территориальных органов МВД России, представителей УФСБ, ЦПЭ, ОМОНа и других правоохранительных структур.

Отмечается, что в конце прошлого месяца было проверено почти 700 объектов, включая жилые дома и места трудовой деятельности иностранных граждан. В результате правоохранительными органами было составлено почти 340 административных протоколов за различные правонарушения в сфере миграции, из которых 80 протоколов — за нарушение правил въезда в Россию, свыше 120 — за несоблюдение режима пребывания, почти 60 — за неисполнение принимающей стороной обязанностей по миграционному учету, более 20 — за незаконную трудовую деятельность, почти 50 — за незаконное привлечение к работе иностранных граждан, шесть — за предоставление ложных сведений при миграционном учете.

Поясняется, что в итоге было принято около 40 решений о выдворении иностранных граждан за пределы нашей страны, из которых шесть человек обязаны покинуть страну самостоятельно под контролем правоохранительных органов, а свыше 30 будут принудительно депортированы. Также в отношении 32 иностранных граждан вынесены решения о запрете на въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что свыше сотни иностранных граждан нарушили законодательство РФ в Рязанской области.