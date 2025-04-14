Свыше сотни иностранных граждан нарушили законодательство РФ в Рязанской области

В Рязанской области в рамках проведенных мероприятий в территориальные органы внутренних дел города Рязани доставили свыше сотни иностранных граждан. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что также в областном центре было выявлено и пресечено свыше 20 нарушений миграционного законодательства, которые совершены иностранными гражданами. Во всех районах региона выявили и пресекли более 60 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Также зафиксированы девять работодателей, допустившие нарушения законодательства при привлечении иностранных граждан к труду.

Ранее сообщалось, что почти 60 мигрантов задержали силовики после рейда в одной из бань Москвы.