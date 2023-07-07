Свыше 35 тысяч выездов по тревоге осуществили подмосковные росгвардейцы в этом году

Более тридцати шести тысяч раз выезжали сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области по сигналу «Тревога» с начала этого года.

Лучшими подразделениями признаны Шатурский, Сергиево-Посадский и Воскресенский отделы вневедомственной охраны, сообщила пресс-служба ведомства.

За первые шесть месяцев текущего года росгвардейцы задержали в Подмосковье почти 170 человек, подозреваемых в совершении преступлений, шесть человек — находящихся в розыске и почти 90 — за имущественные преступления.

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами в этом году сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на шести тысячах мероприятий в Московской области. Каждый день улицы городов региона патрулируют 170 экипажей.

Как отметил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Андрей Грудсков, в этом году благодаря оперативным действиям правоохранителей не допущено краж из охраняемых объектов и квартир.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительного блока, на котором поблагодарил силовиков за взаимодействие в период КТО.