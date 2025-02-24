Свыше 350 нарушений ПДД зафиксировано в Нижнем Новгороде за выходные

Свыше 350 нарушений ПДД зафиксировали во время рейда ГИБДД в Нижнем Новгороде в прошедшие выходные. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

Уточняется, что часть нарушений касалась вождения в нетрезвом виде.

Добавляется, что 15 водителей находились за рулем в нетрезвом виде, 15 человек также отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования и еще четыре — уличены в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в России дроны начали штрафовать нарушителей ПДД.