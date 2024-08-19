Свыше 40 нарушений зафиксировали в Рязанской области в миграционной сфере за прошедшие выходные

По результатам проверок соблюдения миграционного законодательства в Рязанской области, за 17–18 августа сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 40 административных правонарушений. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что 24 протокола составили за нарушение иностранными гражданами правил въезда и пребывания на территории РФ. Кроме того, четыре случая зафиксировано в плане незаконной трудовой деятельности мигрантов, пять протоколов касались несвоевременного обращения за патентами или предоставления ложных сведений при миграционном учете.

Отмечается, что при этом в отношении граждан РФ также было оформлено почти десять административных протоколов за незаконное привлечение иностранцев к работе.

Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента предложили запретить трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи.