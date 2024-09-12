Свыше 400 человек эвакуировали в Подмосковье из-за ложных сообщений об угрозе взрыва

Четыреста пятьдесят человек эвакуировали в Подмосковье из-за сообщений о минировании, сообщила пресс-служба ГУ МСЧ России по Московской области.

Накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва на трех объектах на территории двух муниципальных образований. Кинологические расчеты проверили все объекты, взрывоопасных веществ обнаружено не было.

К проверке привлекали свыше двадцати человек и восемь единиц техники, уточнили в главке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.