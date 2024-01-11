Свыше 450 тысяч вызовов приняла Система-112 Подмосковья в новогодние выходные

Так, больше всего жители и гости региона обращались за помощью 4 января. В этот день было поступило более пятидесяти тысяч вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего с 30 декабря по 8 января операторы региональной Системы-112 приняли около 180 тысяч обращений, требующих вызова экстренных служб. Порядка семидесяти процентов заявок было адресовано скорой помощи, шестнадцать процентов — полиции и ГИБДД, десять процентов — газовой службе.

В Системе-112 Подмосковья подчеркнули, что вызовы в новогодние выходные имеют свою специфику. В данный период резко вырастает число обращений, связанных с неправильной эксплуатацией пиротехники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Московской области.