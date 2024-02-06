Свыше 50 килограммов контрафактной черной икры изъяли из оборота в Московском регионе

Столичные полицейские ликвидировали незаконный канал сбыта черной икры и замороженной рыбной продукции, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа» .

Нелегальный цех по фасовке икры был обнаружен на территории Подмосковья — в Домодедовском районе. Подозреваемого оперативно задержали. В ходе обыска его жилища и двух торговых точек в Москве правоохранители изъяли свыше пятидесяти килограммов черной икры и замороженной рыбной продукции

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что житель столицы, который преследовал свою возлюбленную, стал фигурантом четырех уголовных дел.