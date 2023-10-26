Свыше 50 железнодорожных переездов в Подмосковье оборудовали информационными щитами в этом году

Более ста информационных щитов для автомобилистов установили на подъездах к пятидесяти четырем железнодорожным переездам в Подмосковье в этом году.

Щитами, предупреждающими водителей о приближении к железнодорожным путям, оборудовали те участки, где за последние три года чаще всего происходили ДТП, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на МЖД.

Информационные щиты — один из способов привлечь внимание автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что работа в этом направлении продолжается.

С начала этого года на Московской железной дороге произошло свыше двадцати ДТП, семь из которых случились на территории Подмосковья. Основной причиной столкновений автомобилей с подвижным составом стало нарушение водителями ПДД.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу развязки на Дмитровском шоссе в Лобне.