Свыше 500 иностранных наемников ВСУ объявили в международный розыск

Более 580 иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, находятся в международном розыске. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Следственного комитета России.

По информации, в рамках уголовного дела привлечены 845 иностранцев из 55 стран, и на данный момент в международный розыск объявлены 589 наемников. 86 дел уже завершены расследованием, вынесено 49 приговоров.

В ведомстве подчеркнули, что недавно за преступления, связанные с наемничеством, к уголовной ответственности привлечен еще 31 человек из 14 стран, включая США, Германию, Швецию, Ирландию, Хорватию, Францию, Грецию, Италию, Аргентину и другие.

Например, завершено расследование в отношении американки Сары Эштон-Чирилло, ей заочно предъявлено обвинение. Следствие установило, что она участвовала в боевых действиях за Украину и затем распространяла ложную информацию о Вооруженных силах России.

Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована. Также проводятся следственные действия с гражданином Колумбии Пабло Пуэнтесом Боорхесом, который ранее был захвачен в Курской области.