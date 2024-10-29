Свыше 51 млн рублей похитили злоумышленники у жителей Нижегородской области за прошлую неделю

Свыше 51 млн рублей отдали жители Нижегородской области мошенникам за минувшую неделю. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД России.

Уточняется, что более 110 преступлений с применением мошеннических схем было зарегистрировано в регионе за указанный период. Наиболее популярной была схема «Звонок от службы безопасности банка».

Ранее Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных.