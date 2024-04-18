Свыше 60 детей приехали в Рязань из Белгорода

Из Белгорода в Рязань прибыли более 60 детей. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что среди них один является дошкольником, остальные – ученики первого-шестого классов.

Уточняется, что они вместе с шестью сопровождающими размещены в центре «Гелиос» и станут учиться в школе № 32 в пoселке Солотчa.

Ранее сообщалось, что также свыше 60 школьников из Белгорода приехали в Лабытнанги в ЯНАО. В городе их познакомили с культурой региона в ходе экскурсии в краеведческом музее, где рассказали про традиции народов Севера. Также школьники смогли покататься на коньках, посетить мастер-классы в библиотеке и прочее.