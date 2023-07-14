Свыше 65 тысяч сообщений о запахе газа поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года

Более 65 тысяч вызовов с сообщениями о запахе газа поступило на номер «112» в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Системы-112 Московской области.

Там отметили, что в месяц от жителей региона поступает порядка десяти тысяч обращений, направленных газовым службам. Речь идет не только о запахе газа, но и неисправности газового оборудования.

В осенне-зимний период таких звонков становится больше, поскольку в холодное время года население активнее пользуется газовым оборудованием, в том числе для обогрева помещений.

В ведомстве подчеркнули, что газ представляет повышенную опасность. При появлении запаха необходимо перестать пользоваться газовым оборудованием, перекрыть все газовые краны, не курить, не включать электроприборы и незамедлительно сообщить о произошедшем на номер «112». Помещение, где произошла авария, нужно покинуть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года еще в 300 тысячах квартир региона появятся датчики утечки газа.