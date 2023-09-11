Свыше 70 тысяч обращений, касающихся других регионов, приняла Система-112 Подмосковья в этом году

Свыше семидесяти тысяч вызовов с просьбой помочь близким, которые находятся в другом регионе, приняли операторы подмосковной Системы-112 от жителей Подмосковья с начала года.

Как напомнила пресс-служба ведомства, специалисты Системы-112 Московской области заключили соглашения со службами спасения близлежащих регионов об информационном сотрудничестве. Речь идет о Тульской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Ярославской областях.

Так, если на номер «112» обращается житель Подмосковья, который сообщает, что его пожилому родственнику, поживающему, например, в Калужской области, требуется срочная медицинская помощь, то оператор подмосковной Системы-112 через специальное программное обеспечение передает в Систему-112 Калужской области все необходимые данные — суть происшествия, адрес, контакты, пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.