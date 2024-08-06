Свыше 700 человек пропали в Кемеровской области за прошлый месяц

В Кемеровской области более 700 человек пропали за прошедший месяц. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что из пропавших не удалось найти более 20 человек.

Отмечается, что поиск пропавших ведется полицейскими совместно с волонтерами и общественными организациями.

В региональном главке МВД России подчеркнули, что чем раньше в полицию поступит сообщение о пропавшем, тем больше шансов будет найти его живым.

Ранее сообщалось, что около 150 человек найдены в подмосковных лесах с начала летнего сезона.