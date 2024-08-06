Свыше 700 человек пропали в Кемеровской области за прошлый месяц
Фото: [Медиасток.рф]
В Кемеровской области более 700 человек пропали за прошедший месяц. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное управление МВД России.
Уточняется, что из пропавших не удалось найти более 20 человек.
Отмечается, что поиск пропавших ведется полицейскими совместно с волонтерами и общественными организациями.
В региональном главке МВД России подчеркнули, что чем раньше в полицию поступит сообщение о пропавшем, тем больше шансов будет найти его живым.
Ранее сообщалось, что около 150 человек найдены в подмосковных лесах с начала летнего сезона.