Свыше 76 миллионов вызовов приняла Система-112 Подмосковья за все время работы

Подмосковная Система-112 работает в регионе уже восемь лет, за это время операторы службы спасения приняли порядка семидесяти шести миллионов вызовов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, операторы работают в круглосуточном режиме. Каждый день на смену заступает около четырехсот специалистов, в том числе сурдопереводчики, лингвисты и психологи. В день на номер «112» поступает свыше тридцати тысяч звонков.

Так, с начала этого года операторы обработали более шести миллионов обращений, большая часть из которых носила так называемый сезонный характер. Летом жители Подмосковья чаще всего посещают лесные массивы с целью сбора ягод и грибов, однако они нередко теряются на местности. Заблудившихся быстро находят благодаря функции геопозиционирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе намерены провести большую работу по газовой безопасности.