Свыше 80 спасателей до утра тушили крупный пожар в жилом доме в Балашихе

Крупный пожар произошел накануне поздно вечером в жилом доме на Угловой улице в Балашихе.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

К тушению привлекали свыше восьмидесяти человек и более тридцати единиц техники. Последствия возгорания удалось ликвидировать только к утру.

Как уточнили в областном главке МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково загорелась квартира, пострадал один человек.