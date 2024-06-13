Свыше 80 спасателей до утра тушили крупный пожар в жилом доме в Балашихе
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Крупный пожар произошел накануне поздно вечером в жилом доме на Угловой улице в Балашихе.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
К тушению привлекали свыше восьмидесяти человек и более тридцати единиц техники. Последствия возгорания удалось ликвидировать только к утру.
Как уточнили в областном главке МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково загорелась квартира, пострадал один человек.