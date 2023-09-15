Свыше 80 станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушителей правил перехода через пути

Только в этом году на станциях в тринадцати округах, в том числе в Королеве, Химках, Красногорске, Истре и Мытищах, было оборудовано свыше тридцати камер. Их устанавливают в тех местах, где зафиксировано больше всего смертельных случаев.

В ведомстве добавили, что с начала текущего года на железной дороге в Московской области зафиксировали свыше 130 происшествий с летальным исходом, сорок шесть из них произошли на переходах через пути. Жителей региона призвали быть внимательными и переходить железную дорогу только по санкционированным переходам и только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что развитие железнодорожного сообщения в Подмосковье дополняется строительством дорог.