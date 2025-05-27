Свыше 850 подростков сняты с учета в Нижегородской области с начала года
Более 1,6 тыс. подростков состоят на учете в полиции в Нижегородской области
Фото: [Медиасток.рф]
На начало текущего месяца в Нижегородской области на учете по делам несовершеннолетних состоят свыше 1,6 тыс. подростков. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Добавляется, что на сегодняшний день в регионе в указанной сфере работают почти 230 сотрудников. С начала года индивидуальной профилактической работой охвачено свыше четырех тысяч подростков и их родителей. В итоге свыше 850 подростков были сняты с учета, а почти в 400 семьях ситуация улучшилась.
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