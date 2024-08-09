Свыше 90 миллионов вызовов поступило на номер 112 в Подмосковье за девять лет

Жители Подмосковья обратились в службу спасения по номеру 112 девяносто один миллион раз за девять лет, сообщила пресс-служба Системы-112 Московской области.

В ведомстве добавили, что за все это время в систему было внедрено свыше тридцати новых функций, в том числе появились мобильное приложение и СМС-информирование о статусах реагирования бригад скорой, пожарных и службы газа.

Операторы Системы-112, включая психологов, сурдопереводчиков и лингвистов, дежурят в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Курскую область из Подмосковья прибыли семь бригад скорой и двадцать два врача.