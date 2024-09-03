Свыше десяти мигрантов лишили гражданства в Нижегородской области с начала года

Более десяти мигрантов лишили гражданства за преступления в Нижегородской области с начала этого года. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МВД России.

Уточняется, что лишение статуса гражданина РФ иностранцами было связано с совершением ими преступлений. Так, вчера его был лишен 26-летний иностранец из ближнего зарубежья, осужденный в прошлом году за незаконный оборот наркотиков и получивший два года условного срока. Он должен добровольно покинуть страну, в противном случае его депортируют.

Ранее сообщалось, что депутат Даванков считает необходимым повышение стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза.