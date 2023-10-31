Свыше десяти миллионов вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья с начала года

Операторы Системы-112 Московской области с начала этого года обработали свыше десяти миллионов вызовов. Из них почти треть — три миллиона — было адресовано скорой медицинской помощи.

Еще миллион обращений жители региона направили полиции и ГИБДД, около ста пятидесяти тысяч — пожарной охране, сообщила пресс-служба ведомства.

В службе спасения отметили, что в осенне-зимний период число обращений увеличивается. Это связано с сезонными заболеваниями и началом отопительного сезона.

Всего ежедневно в каждой смене Системы-112 задействовано свыше трехсот шестидесяти операторов, каждые сутки они обрабатывают порядка тридцати пяти тысяч вызовов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроены уже свыше 500 медиков.