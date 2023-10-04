Свыше девяти миллионов вызовов поступило в подмосковную Систему-112 с начала года

Свыше девяти миллионов вызовов приняли операторы подмосковной службы спасения с начала текущего года.

К Системе-112 региона подключены скорая помощь, полиция, пожарные части, Комитет лесного хозяйства, центры оформления ДТП и многие другие службы. Каждый день на смену заступают свыше 350 операторов и диспетчеров, сообщила пресс-служба ведомства.

При экстренной ситуации связаться со службой спасения можно, позвонив по номеру 112, или воспользовавшись мобильным приложением, а также через СМС-сообщения, программу Skype, чат-бот и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал на необходимость проработать меры по газовой безопасности с правоохранительными органами.