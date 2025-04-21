Свыше двух миллионов недостачи выявили в ходе проверки троллейбусов в Рязани

Свыше двух миллионов недостачи было зафиксировано в ходе проверки контрольно-счетной палатой «Управления рязанского троллейбуса» в течение 202-2023 года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что также были обнаружены нарушения и недостатки, в числе которых списание более 160 транспортных средств без заключения договоров на их утилизацию. Техника разукомплектовывалась самим предприятием, однако учета металлолома и запчастей не велось.

Отмечается, что также три года назад предприятием на более чем на 180 транспортных средств были установлены комплексы оборудования видеофиксации, однако в рамках проверки не было предъявлено более 50 видеорегистраторов, 65 мониторов и свыше 115 видеокамер из 362. Материалы проверки направлены в прокуратуру Рязанской области.

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