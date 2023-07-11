Свыше двух тысяч единиц оружия изъяли в Подмосковье с начала года после проверок Росгвардии

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области с начала этого года проверили более двадцати тысяч владельцев гражданского огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам проверок было составлено свыше четырех тысяч административных протоколов и изъято более двух тысяч единиц оружия. Еще три тысячи — граждане и юрлица сдали добровольно. Кроме того, специалисты аннулировали около пятисот лицензий и разрешений.

Также подразделения лицензионно-разрешительной работы провели около семи тысяч проверок в отношении частных охранных организаций. По результатам инспекции более тысячи должностных лиц привлекли к административной ответственности. Также в ходе проверок было выявлено около пятисот нарушений.

Ранее сообщалось, что в этом году подмосковные росгвардейцы осуществили свыше тридцати пяти тысяч вызовов по сигналу «Тревога».